Balach, 8, air Bodach Hòigh a dhìreadh

Image copyright Bekki Christian Image caption Thug e cha mhòr còig uairean de thìde mus do ràinig e am mullach

'S e balach à Gallaibh, a tha 8 bliadhna de dh'aois, am fear as òige riamh a th' air Bodach Hòigh far Arcaibh a dhìreadh.

Ghabh Eideard Mills à Dunaid an dùbhlan os làimh airson airgead a thogail dhan charthannas Climbers against Cancer 's a mhàthair a' fulaing le aillse broillich nach gabh leigheas.

Rinn e an gnothach air feasgar Dihaoine, le dithis choidse còmhla ris, ann an iomairt a mhair cha mhòr còig uairean de thìde.

Thuirt athair, Nathan Mills, gu robh e car iomagaineach sa mhadainn, ach gu robh e glan air a dhòigh gun do rinn e a' chùis air.

Thog e còrr is £23,000 dhan charthannas thuige seo.