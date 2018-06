Fiosrachadh ga iarraidh mu thubaist-rathaid

Image copyright Jasper Image Image caption Bha an rathad dùinte fad seachd uairean de thìde

Tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh mu thubaist-rathaid a dhùin an A9 fad 7 uairean de thìde aig an deireadh-sheachdain.

Chaidh boireannach, 72, a sgèith dhan ospadal ann an Dùn Dè às dèidh na tubaiste faisg air Dail Chuinnidh feasgar Dihaoine.

Chaidh dithis eile a thoirt do dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Tha na Poilis ag iarraidh air duine sam bith a chunnaic an tubaist, eadar Ford Focus dearg agus Toyota Hilux le dath airgid, fios a chur thuca.

Bha an rathad dùinte gu 00:30 Disathairne fhad 's a bha na Poilis a' dèanamh an cuid rannsachaidh.