Tha goireasan ùra dha luchd-turais anns na Hearadh air a bhith cho soirbheachail 's gu bheilear a-nis a' coimhead ri dè eile as urrainn a bhith air a dhèanamh.

B'e Urras Cheann a Tuath na Hearadh a chur am pròiseact air dòigh agus iad mothachail mu cho gann sa bha goireasan a bha ann a Hùisinis dhan liuthad luchd-turais a tha tadhal air an àite.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.