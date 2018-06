Chaidh gealltainn do phàrantan ann an Dùn Eideann gum faigh clann a tha a' dol tro fhoglam tro mheadhan na Gàidhlig agus a tha a' fàgail na bun-sgoile an ath-bhliadhna, àite ann an Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig.

Bha dragh air feadhainn nach tachradh sin le cho làn 's a tha an sgoil.

Tha a aithris seo aig Darren Linc.