Nis sa chuairt dheireannaich

Tha Nis troimhe dhan chuairt dheireannaich de Chupa Jock Stein far an cluich iad an Taobh Siar.

Rinn na Nisich an gnothach air Càrlabhagh 3-1 aig na Còig Peighinnean oidhche Chiadain.

'S e Càrlabhagh a chaidh air thoiseach, Eachan Miller leis an tadhal às dèidh breab-oisne.

Sin mar a bha cùisean aig leathach-slighe.

'S e Micheal Russell Mac a' Ghobhainn an rionnag a bh' ann do Nis san dàrna leth.

Chuir e breab-peanais às dèidh uair de thìde, is an uairsin breab-saor àlainn.

Trì

Chuir e an uairsin crìoch air fìor dheagh oidhche dha Nis leis an treas tadhal anns na mionaidean mu dheireadh.

Bha an Taobh Siar mar-thà air a' chùis a dhèanamh air an Rubha 2-1 oidhche Luain san iar-chuairt dheireannaich eile.

Bidh a' chuairt dheireannach ann Dihaoine an 29mh den Ògmhìos.

Bha aona gheama ann an Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse oidhche Chiadain.

Rinn Juniors Phort Rìgh an gnothach air na nàbaidhean aca Port Rìgh 6-1 sa gheama sin.

Thàinig tadhail nan Juniors bho Iain MacIlliosa (2), Seumas Pringle (2), Chris Mac an Aba, is Sean Collins.

Tha sin a' fàgail nan Juniors a-nise san dàrna àite san lìog.