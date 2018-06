Tha Comhairle Ciùird na Cruinne air inbhe Baile Ciùird na Cruinne a' bhuileachadh air na h-Eileanan an Iar aig cuirm aig Caisteal Dhùn Eideann.

Tha na h-Eileanan a' faighinn an inbhe air sgàth a' Chlò Mhòir agus an t-àite sònraichte tha aige ann an eaconomaidh agus beatha shòisealta nan Eilean. Seo Aonghas Dòmhnallach.