Tubaist mhairbhteach ann am Moireibh

Bha an rathad dùnte fad grunn uairean de thìde

Bhàsaich fear air motor-baidhseagal às dèidh tubaist le càr ann am Moireibh.

Chaidh na seirbheisean èiginn a ghairm gu làrach na tubaist air a' Bh9015 faisg air a' Ghearmaich aig mu 17:30 Dimàirt.

Cha deach dràibhear a' chàir, Citreon dearg, a leòn anns an tubaist.

Bha an rathad dùinte fad grunn uairean de thìde fhad 's a bha rannsachadh ga dhèanamh.

Thathas ag iarraidh air daoine a bh' air an rathad aig an àm agus nach do bhruidhinn ri na poilis fhathast, fios a chur thuca.