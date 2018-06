Trioblaidean le aiseag Mhuile

Chuir ceannardan ChalMac dìon air an dòigh anns an do làimhsich iad trioblaidean teicnigeach a dh'fhàg na ceudan a' feitheamh mòran uairean a thìde gus faighinn far Eilean Mhuile aig deireadh na seachdainn.

Bhris an reudar air an MV Isle of Mull Disathairne agus cha b'urrainn dhith seòladh sa cheò.

Ged a tha an MV Coruisk air an t-slighe cuideachd cha b'urrainn dhith-se seòladh san dorchadas.

Le sin chur CalMac barrachd sheòlaidhean air dòigh tron oidhche eadar Fisnis agus Loch Àlainn.

Chaidh a' chùis a thogail le ceannardan ChalMac aig coinneamh Luchd-cleachdaidh Aiseagan Earra Ghàidheal san Òban an-dè. Bha Seonaidh MacCoinnich aig a' choinneimh.