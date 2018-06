Image caption Tha Donnchadh Hutchison an dùil an iomairt aige a thòiseachadh a-rithist

Rinn Maoir-Chladaich nan Stàitean Aonaichte cobhair air fear-iomraidh à Loch an Inbhir a bha a' feuchainn ri iomradh thar a' Chuain Shiar ann am bàta fiodha a thog e fhèin.

Dh'fhàg Donnchadh Hutchison New York an t-seachdain a chaidh 's e an dùil gun toireadh e mu 100 là dha iomradh air ais a Loch an Inbhir.

Ach b' fheudar do luchd-tearsairginn cobhair a dhèanamh air far chosta New Jersey 's an aimsir a' toirt buaidh air a' bhàta.

A' sgrìobhadh air na meadhanan sòisealta, thuirt Mgr Hutchison gun robh e an dùil an iomairt aige a chur a dhol a-rithist nuair a shocraicheas an t-sìde.