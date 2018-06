FAI mu chall an Speedwell

Image copyright MacAlister Image caption Chaidh an Speedwell fodha sa Ghiblean 2013.

Tòisichidh rannsachadh tubaist bhàsmhoir Diluain mu chall a' bhàt'-iasgaich an Speedwell far Eilein Èisdeil ann an 2013.

Bha Scott MacAlasdair, 40, ag obair air a' bhàta leis fhèin nuair a chaidh i fodha agus cha deach an corp aige fhaighinn a-riamh.

Tha an teaghlach aige air ìmpidh a chur air an Riaghaltas cuideachadh le bhith a' togail a' bhàta far ghrunnd na mara - mar a rinn iad leis an Nancy Glen.

Thuirt an Riaghaltas ge-tà, nach urrainn dhaibh a dhol an sàs anns a h-uile cùis de a leithid.

Tòisichidh an rannsachadh FAI ann an Cùirt an t-Siorraidh anns an Òban Diluain.