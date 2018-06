Dh'fhaodadh gun cuireadh Equinor càball

Dh'fhaodadh gum bi companaidh chumhachd Nirribheach, Equinor, deònach càball dealain ùr a chur eadar na h-Eileanan an Iar agus Hunterson ann an Siorrachd Àir, nan togadh iad tuath-gaoithe ùr aig muir faisg air Leòdhas.

Bha coinneamh aig Equinor ri buidhnean ann an Leòdhas Diardaoin, agus iad ag innse gu bheil iad a' coimhead ri làraichean timcheall air an eilean airson tuathan-gaoithe, a bhiodh gan togail an ceann còig bliadhna.

Tha am feum air càball ùr airson dealan a chur gu Tìr-Mòr air a bhith na chnap-starra do leasachaidhean chumhachd anns na h-Eileanan.