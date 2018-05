Chaidh Ceannard ChalMac, Robbie Drummond, a chruaidh cheasnachadh aig comataidh na h-eaconamaidh dùthchail agus e ag aideachadh gu bheil an ùpraid ann an lìonradh ChalMac am bliadhna cho dona 's a tha e air a bhith ann an ochd bliadhna.

Dh'aidich e cuideachd nach eil fuasgladh furasta ann le gainnead de bhàtaichean freagarrach.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.