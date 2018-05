CalMac "fo uallach mhòr"

Image caption Robbie Drummond a' bruidhinn aig Holyrood Diciadain.

Dh'aidich Àrd-Stiùiriche Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn gu bheil seirbheis na companaidh fo uallach mhòr.

Tha Robbie Drummond a' toirt seachad fianais do Chomataidh na h-Eaconomaidh Dùthchail Diciadain.

Tha buill na comataidh air a bhith ga cheasnachadh gu sònraichte mun troimhe-chèile a tha air bualadh air CalMac anns na seachdainean mu dheireadh.

Thuirt Mgr Drummond gu bheil CalMac a' dèanamh an dìcheall ach gu bheil iad ann an suidheachadh dùbhlannach.

Thuirt e gu bheil àireamhan luchd-siubhail ag èiridh gu mòr.

Thuirt e gu bheil a h-uile aiseag a th' aca air an cur gu feum tro mhìosan an t-Samhraidh is nach eil bàtaichean idir rim faighinn ma thèid rudeigin ceàrr.

Dh'innis e nach eil companaidhean aiseig eile san Roinn Eòrpa san t-suidheachadh seo is iad mar as trice le bàtaichean aca a chleachdas iad ann an suidheachadh èiginn.

Aiseagan ùra

Às dèidh ceist bhon BhPA Gàidhealach Uaineach, Iain Finnie, thuirt Mgr Drummond gu bheil CalMac is CMAL air a bhith a' feuchainn ri aiseagan ùra fhaighinn airson sia bliadhna.

Thuirt e gu bheil uisgeachan, a' gabhail a-steach doimhneachd nan uisgeachan sin, is puirt na h-Alba, a' fàgail nach robh e comasach dhaibh thuige seo aiseag freagarrach fhaighinn.

Gheall e gu bheil oidhirpean a' leantainn gus aiseagan ùra fhaighinn, is thuirt e gun dèan an dà bhàta a thathas a' togail an-dràsta feum mòr.

Thuirt e gu bheil bàtaichean ChalMac aig ìre, ach ghabh e ris gu bheil feum air leudachadh is leasachadh.

A thaobh na troimhe-chèile a th' air a bhith ann, thuirt e gu bheil CalMac a' dèanamh a h-uile dad as urrainn dhaibh gus nach bi buaidh ro mhòr air coimhearsnachdan, is gu bheil iad a' gabhail feart air beachdan ionadail nuair a tha iad a' cur phlanaichean air dòigh.

Conaltradh

Dh'aidich Mgr Drummond ge-tà, nach eil an conaltradh a tha CalMac a' dèanamh le luchd-siubhail uaireannan aig an ìre a dh'iarradh iad.

Thuirt e gu bheil iad ag obair gus piseach a thoirt air an t-seirbheis sin.

Dh'innis e cuideachd gu bheil aois nam bàtaichean, 23 bliadhna sa chumantas, a' fàgail gum bi buaidh air choireigin air seirbheisean.

Air ceist air an gabhadh bàta bathair fhaighinn dha na h-Eileanan an Iar, thuirt Mgr Drummond gun gabhadh sin a dhèanamh nam biodh bàta ri fhaighinn, is nam biodh Còmhdail Alba deònach pàigheadh air a shon.

Tha fianais Mhgr Drummond a' leantainn.

Thuirt e cuideachd nach gabh là-obrach ChalMac a leudachadh aig an ìre seo air sgàth laghan luchd-obrach.

Dh'fheumadh barrachd luchd-obrach fhasdadh gus an là-obrach a leudachadh, dh'innis e.