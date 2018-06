Tha spòrs ùr, a tha ag amas air sgilean traidiseanta nan eilean a thoirt beò a-rithist, a' sìor fhàs ann an Leòdhas.

Chan eil ach còig bliadhna bho chaidh cluba iomraidh an eilein a chruthachadh fon ainm "An Eathar" agus tha na h-àireamhan air a dhol am meud gu mòr san ùine sin.

Tha iad a-nis a' cumail chlasaichean do dhaoine às ùr agus chaidh am fear-naidheachd Murray MacLeòid a dh'fhaicinn na bha dol.