County a' dèanamh luaidh air Neale Cooper

Tha Ross County am measg na tha a' dèanamh luaidh air Neale Cooper nach maireann.

Chaochail Cooper, 54, Diluain, às dèidh mar a chaidh a lorg gun mhothachadh ann an staidhre fhlataichean ann an sgìre Bucksburn de dh'Obar Dheathain air an deireadh-sheachdain.

'S ann à Obar Dheathain a bha Cooper is bha e na phàirt den sgioba iomraiteach aig na Dons a bhuannaich an Cup Winners Cup ann an 1983.

Chluich e cuideachd airson Aston Villa, Rangers, Reading is Dùn Phàrlainn mus deach e na mhanaidsear le Ross County ann an 1996.

Stiùir Cooper na Staggies bhon Treas Roinn dhan Chiad Roinn mus do ghluais e gu deas le Hartlepool United.

Thill e a dh'Inbhir Pheofharain ann an 2012 mar leas-mhanaidsear Derek Adams, is bha e ann gu 2014.

Gaisgeach

Thuirt cathraiche Chounty, Roy MacGriogair, gu bheil pàirt fìor chudromach aig Neale Cooper ann an sgeulachd Ross County.

"S e curaidh a th' ann aig a' chluba seo", thuirt Mgr MacGriogair.

"Mura b' e Neale Cooper is Bobby Wilson, cha bhiodh turas Ross County air tòiseachadh.

"Nuair a thàinig e an seo cha robh fios aige air mòran mu obair mhanaidseir is 's e glè bheag fiosrachaidh a bh' agam air obair chathraiche ach thàinig sinn còmhla is bha amannan sònraichte againn.

"Cha robh duine a bha na bu mhoiteile na Neale gun do ràining sinn a' Phrìomh Lìog is gun do bhuannaich sinn cupa.

"'S e duine sònraichte a bh' ann. Chan urrainn dhomh creidsinn gun do chaill sinn e", thuirt e.