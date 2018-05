Tha Comhairle nan Eilean Siar air cùmhnant a thoirt seachad airson staran ceart a thogail chun na carragh-chuimhne a th' air barr na creige os ceann Biastan Thuilm ann an Leòdhas - a tha a' comharrachadh sgrios na 'Iolaire' ann an 1919.

Chaidh corr is dà cheud a bhathadh, dìreach air taobh a-muigh caladh Steòrnabhaigh agus iad air an t-slighe dhachaigh 's an cogadh seachad.

Seo Aonghas Dòmhnallach.