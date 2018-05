Trì falasgairean mòra air a' Ghàidhealtachd

Image copyright Alpin Stewart/Geograph Image caption Thòisich tè dhe na teinichean ann an Diabaig an Àird

Bha mu 30 smàladairean a' feuchainn ri smachd fhaighinn air falasgair faisg air Sligeachan san Eilean Sgitheanach.

Chaidh sia einseanan smàlaidh a ghairm dhan làraich goirid ro 10.00 madainn na Sàbaid.

Tha dùil gun tug an teine buaidh air deich acair de dh'fhearann.

Chaidh luchd-smàlaidh a ghairm cuideachd gu teine ann an Srath Carrann feasgar na Sàbaid cuideachd.

A bharrachd air sin, chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu dheidhinn teine a bha a' sgapadh ann an Diabaig an Àird ann an Toirbheartan.

Chaidh heileacoptair a chleachdadh airson uisge a dhòrtadh air an teine.

Fiosrachadh agus fianais

Tha na poilis a' rannsachadh an teine ann an sgìre Thoirbheartain agus tha iad airson bruidhinn ri duine sa bith a chunnaic dad amharasach mu 10.45 madainn na Sàbaid.

Tha iad gu sònraichte airson bruidhinn ri dithis fhireannach a chaidh fhaicinn san sgìre aig an àm.

Thathas a' tuigse gun robh iad a' dràibheadh bhan beag dearg.

Tha oifigearan cuideachd airson bruidhinn ri daoine ann an campervan geal, a thathas a' tuigse a tha clàraichte san Òlaind.