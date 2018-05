Plana ùr eaconomach airson neo-eisimeileachd

Dh'fhoillsich an SNP plana economach ùr airson neo-eisimeileachd. Tha aithisg Choimisean an Fhàis ag ràdh gun cumadh Alba neo-eisimeileach an not airson co-dhiù deich bliadhna agus gum bu chòir barrachd inimrichean a thoirt a-steach dhan dùthaich. Chuir am Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon fàilte air an aithisg. Ach thuirt pàrtaidhean dùbhlanach nach robh iomairt an SNP airson neo-eisimeileachd a' cuideachadh an eaconamaidh ann an dòigh sam bith. Tha Dòmhnall Angaidh Moireasdan ag aithris ...