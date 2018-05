Seirbheis slàinte nas fheàrr ga iarraidh an Gleann Eilg

Tha daoine ann an Gleann Eilg ag iarraidh gun tig piseach gu sgiobalta air seirbheisean slàinte an àite. Tha dragh orra gu sònraichte mu sheirbheisean às dèidh sia uairean feasgar agus an doctair oidhche às fhaisg orra ann an Ospadal an Àth-Leathainn san Eilean Sgitheanach. Tha seo às dèidh aithisg a chaidh fhoillseachadh bho chionn ghoirid a mhol coimhead às ùr ri seirbheis slàinte na sgìre. Tha an aithris aig Alasdair MacLeòid: