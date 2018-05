Chum Dualchas Nàdair na h-Alba làithean fiosrachaidh ann an Loch Carrann agus anns a' Phloc an t-seachdain-sa, airson innse carson a tha iad a' moladh sgìre ghlèidhte mara - MPA - a stèidheachadh ann an Loch Carrann. Tha an làrach as motha san t-saoghal de chreachain teine anns an loch. Chaidh sgrios a dhèanamh orra an-uiridh le aithrisean gun robh bàta-dreadsaidh ag obair san loch. Tha Iain Wentworth ag aithris: