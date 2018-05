Chaidh aontachadh aig coinneamh ann an Druim na Drochaid bhòt a chumail air am bu chòir dhan choimhearsnachd feuchainn ri ionad turasachd Chaisteil Urchadain a ghabhail thairis. A thuilleadh air an sin, tha Buidheann Coimhearsnachd Ghleann Urchadain a' beachdachadh air sealbh fhaighinn air ionad turasachd Visit Scotland sa bhaile a tha an ìmpis dùnadh, agus pìos fearainn eile san sgìre. Tha Dòmhnall Angaidh Moireasdan ag aithris: