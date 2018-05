A' cuimhneachadh ionnsaigh Mhanchester

Chumar tachartasan ann am Manchester Dimàirt a' comharrachadh bliadhna bho thachair ionnsaigh cheannairc sa bhaile far an deach 22 duine a mharbhadh.

Bha nìghean òg à Barraigh, Eilidh NicLeòid, am measg na chaill am beatha nuair a spreadh boma aig Arena Mhanchester aig deireadh cuirm-chiùil Ariana Grande.

Chaidh a caraid, Laura Nic an t-Saoir, a dhroch leòn.

Chaidh an tè-naidheachd Karen Elder a Bharraigh bho chionn ghoirid.