Seach-rathad an t-Sròim "cunnartach"

Chan eil seach-rathad an t-Sròim idir sàbhailte agus bu chòir do Riaghaltas na h-Alba a dhol an sàs sa chùis airson 's gun tèid fuasgladh fhaighinn. Sin beachd cuid ann an Loch Aillse às dèidh do Chomhairle na Gàidhealtachd innse an t-seachdain sa chaidh nach urrainn dhaibh a dhol air adhart le planaichean airson rathad ùr a dhèanamh timcheall nan ceàrnaidhean as miosa dheth, ri linn dìth airgid. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid: