"Cultar de dhìomhaireachd" aig Comhairle na Gàidhealtachd

Image caption Tha bùth aig Tesco faisg air an rathad ùr

Thathas a' fàgail air Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil "cultar de dhìomhaireachd" aca, 's nach eil iad deònach innse na tha luchd-leasachaidh prìobhaideach a' toirt seachad airson pròiseactan mòr bun-structair.

Tha seo às dèidh mar a thàinig air a' BhBC Achd Saorsa an Fhiosrachaidh a chur gu feum, agus iarraidh air Coimiseanar an Fhiosrachaidh a dhol an-sàs anns a' chùis, airson faighinn a-mach dè thàinig às an eas-aonta eadar a' Chomhairle agus Tesco mu na phàigh a' chompanaidh airson rathad ùr a thogail ann an Inbhir Nis.

Bha luchd-lagh Tesco a' cumail nach leigeadh iad a leas càil a phàigheadh, seach nach deach an rathad ùr, an ceangal an iar, a thogail taobh a-staigh na h-ùine a chaidh aontachadh.

Tha e a-nis air tighinn am barr ge-tà gun do phàigh iad £335,000 nuair a chaidh a' chùis gu cùirt.

"Dìomhaireachd"

Tha BPA Uaineach na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Iain Finnie, ag ràdh gu bheil e na bhriseadh-dùil dha nach robh Comhairle na Gàidhealtachd deònach am fiosrachadh seo a thoirt seachad, agus thuirt e gum bu chòir am pròiseas dealbhachaidh, agus na tha luchd-leasachaidh a' pàigheadh, a bhith nas fhollaisiche.

Thuirt Ceannard na Comhairle, Mairead NicDhàibhidh, gu robh i toilichte gun tàinig rèite, agus chaidh i às àicheadh gu robh cus dìomhaireachd air a bhith an luib na cùise.

Thuirt i gu bheil, anns a' chumantas, luchd-leasachaidh deònach airgead a thoirt seachad 'son leithid rathaidean agus sgoiltean.

Dhiùlt Tesco beachd a thoirt seachad.