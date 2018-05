Morph air chuairt anns na h-Eileanan

Image copyright Peadar Lord Image caption Morph a' dol a dh'Èirisgeidh.

Bidh cuimhn' aig mòran air Morph.

Duine beag creadha a bh' ann a nochd air a' phrògram chloinne Take Hart an toiseach ann an 1977.

Tha figearan ùra air sealltainn àrdachadh 20% air an àireamh de dhaoine a tha a' tadhal air eileanan na h-Alba.

Tha e air tighinn am bàrr gun robh Morph nam measg, is Peadar Lord, a chruthaich an duine beag ann an co-bhanntachd le Dàibhidh Sproxton, air Morph a thoirt air chuairt air feadh nan Eilean Siar.

Bha Peadar is Morph thall 's a bhos eadar Leòdhas is Barraigh.

Chan eil fios a bheil Morph a' cur taic ri cìs-leapa air luchd-turais.

Image copyright Peadar Lord Image caption Morph am Barraigh.

Image copyright Peadar Lord Image caption Coltas an seo gu bheil Morph am measg na th' air a bhith a' gearain mu sheirbheis ChalMac.

Image copyright Peadar Lord Image caption Nas toilichte air bòrd.

Image copyright Peadar Lord Image caption Morph a' gabhail na grèine an Sgarasta.

Image copyright Peadar Lord Image caption Morph an Taigh Dubh Arnoil.