Co-chomhairle mu MPA Loch Carrann

Image copyright Andy Jackson Image caption Chaidh casg èiginneach a chur air sàs an-uiridh às dèidh mar a chaidh rìof a mhilleadh

Cumaidh Dualchas Nàdair na h-Alba coinneamhan poblach ann an Loch Carrann agus anns a' Phloc an ath-sheachdainn 's moladh ann inbhe sgìre ghlèidhte mara MPA a chur air an loch.

Chaidh casg a chur an sàs le Riaghaltas na h-Alba an-uiridh gus stad a chur air iasgairean bho bhith a' dreidseadh airson chreachann agus a bhith ag iasgach ann an sgìrean far a bheil beathaichean-mara tearc.

Bha seo às dèidh mar a chaidh rìof neo-àbhaisteach de chreachainn-theine a mhilleadh le uidheamachd dhreidsidh.

Bidh coinneamh ann an Talla Baile Loch Carrann Dimàirt, an 22mh là den Chèitean, eadar 14:00f agus 20:00f, agus ann an Talla Baile a' Phluic Diciadain, an 23mh là, eadar 14:00 agus 20:00f a-rithist.

Thig an conaltradh gu ceann air an 13mh là den Òg-mhìos.