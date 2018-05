Tha cliù Fèis Cheilteach Innse Gall air a dhol fad is farsaing.

Am bliadhna, tha riochdairean coimhearsnachd à Hong Kong 's Astràilia a' dol a dh'fhaicinn dhaibh pèin ciamar a tha e air a ruith, 's iad an dòchas an eisimpleir a leantainn.

Tha 20 bliadhna bho thòisich an fhèis, agus coltas gum bi i cheart cho trang am bliadhna.

Seo Aonghas Domhnullach.