Sgoilearan Stafainn gam moladh

Tha moladh ga dhèanamh air sgoilearan Bun-Sgoil Stafainn anns an Eilean Sgitheanach, is iad air farpais le PoppyScotland a bhuannachadh le plana airson gàradh cuimhneachaidh cogaidh na sgìre ùrachadh.

Rinn iad a' chùis air sia sgoiltean eile bho air feadh Alba anns a' chuairt dheireannaich, Bun-Sgoil Lacasdail ann an Leòdhas nam measg.

"Tha ùidh aig a' chloinn a bhith a' dèanamh tòrr obrach a-muigh anns a' ghàradh agus a bhith a' dèanamh tòrr obair-ealain cuideachd, mar sin shaoil sinn gun robh e gu math freagarrach," thuirt tidsear Bun-Sgoil Stafainn, Josie NicLeòid.

"Bha iad uile ag obair còmhla agus bha tòrr dhiofar phàirtean den rud. Dh'fheumadh iad smaoineachadh air carson a tha sinn a' cuimhneachadh agus ciamar.

"Chaidh sinn suas dhan charragh-chuimhne a choimhead air dè a bha ann, agus an uairsin bha iad fhèin a' smaoineachadh air na diofar rudan a dh'fhaodadh iad fhèin dèanamh agus na rudan a ghabhadh dèanamh.

"Bha rannsachadh, obair-ealain, ag obair leis na teaghlaichean, is clasaichean Beurla is Gàidhlig a' tighinn còmhla, is bha sin gu math cudromach dhuinn," thuirt i.

Gheibh na sgoilearan £1,000 bho PoppyScotland airson na planaichean aca a thoirt gu buil.