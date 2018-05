Òran airson Eilidh

Image copyright An teaghlach MhicLeòid

Chaidh òran ùr fhoillseachadh mar chuimhneachan air Eilidh NicLeòid à Barraigh, a chaill a beatha ann an ionnsaigh cheannairc Mhanchester.

Bha Eilidh, a bha 14, am measg an 22 dhuine a chaidh a mharbhadh anns an ionnsaigh bhoma air consairt Ariana Grande aig Arena Mhanchester sa Chèitean an-uiridh.

Dh'fhoillsich an còmhlan ciùil Skipinnish an t-òran, Wishing Well, an toiseach san Damhair, ach thuirt iad nach robh iad a' faireachdainn gur e sin an t-àm ceart airson an t-òran a mhìneachadh.

Tha an còmhlan a' foillseachadh dreach ùr den òran air an deireadh-sheachdain seo.

Bha Eilidh gu math dèidheil air ceòl, agus bha i na ball de Chòmhlan Pìoba Sgoil Lìonacleit, anns a bheil clann à Uibhist agus Barraigh.

Chaidh a caraid Laura Nic an t-Saoir a dhroch ghoirteachadh san ionnsaigh, air an 22na là den Chèitean an-uiridh.

"Thairis air na mìosan a dh'fhalbh, an dèidh dhuinn coinneachadh ri pàrantan Eilidh, cho-dhùin sin le taic bhuapasan gum foillsicheamaid freumhaichean an òrain," thuirt Skipinnish.

"An dèidh sin, agus airson cuideachadh le airgead a thogail airson cuimhneachan maireannach do dh'Eilidh ann am Barraigh, chaidh sinn an co-bhann le Malcolm Jones, a chuir an ceòl air dòigh 's a riochdaich a' chiad chlàradh den òran, agus chruthaich sinn dreach ùr dheth."