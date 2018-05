Mèirle bho chroitean is tuathanasan an-àirde

Tha croitearan agus tuathanaich air a' Ghàidhealtachd air innse dha na Poilis gu bheil mèirle a' fàs nas miosa.

Tha iad ag ràdh gu bheil barrachd is barrachd uidheamachd agus eile ga ghoid bho na pàircean aca.

Tha na Poilis air a bhith a' toirt seachad comhairle agus cuideachaidh mu na dòighean as fheàrr airson tacan agus lotaichean a dhìon.

Chaill Iain MacAonghais, aig a bheil lot ann an Àird Rois, trèilear agus uidheamachd airson stoc a bhiathadh bho chionn ghoirid, ach thuirt e nach do rinn na Poilis mòran oidhirp air na mèirlich a' ghlacadh.

"Dh'innis mise dhaibh mu dheidhinn na camarathan a bh' ann am Baile Eòghainn. Gun robh camarathan a' coimhead air an rathad a' dol gu deas agus gu tuath, air oidhreachd Taigh an Fhuamhair, 's gun togadh iad ge be cò ghoid an rud air na camarathan sin.

"Cha deach na Poilis faisg orra. Cha do rinn iad sìon. Cha chuala sinn an còrr ma dheidhinn.

"Chan eil iad ach a' spaidsearachd air an A9. Nuair a thig e do rudan air an goid is rudan a tha a' falbh air daoine chan eil iad a' dèanamh sìon ma dheidhinn."

"Chaidh trì ringichean a bhios agamsa airson biathadh nan caorach a ghoid orm an t-seachdain seo chaidh a-mach às a' phàirce, ach cha do bhodraig mi a dhol dha na Poilis. Tha fhios agam glè mhath nach dèanadh iad sìon mu dhedihinn co dhiù," thuirt e.

Thuirt an Sgt Daniel Mac an t-Sutharlannaich bho Phoileas Alba gum bu chòir do dhaoine fios a chur a dh'ionnsaigh nam Poileas nuair a thèid uidheamachd a ghoid.

Dh'innis e gu bheil iad a' dèanamh an dìcheill daoine a ghlacadh co-cheangailte ri eucoir air an dùthaich.

Thuirt na Poilis nach robh àireamhan aca ri làimh a shealladh a bheil a' chùis a' fas nas miosa, agus gum feumadh am BBC iarrtas fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh a dhèanamh airson am fiosrachadh sin fhaighinn.