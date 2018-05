Taighean Chùil Lodair gan deasbad a-rithist

Beachdaichidh comhairlichean Gàidhealach a-rithist air planaichean connspaideach airson 16 taighean a thogail faisg air Àraich Bhlàir Chùil Lodair.

Dhiùlt Comhairle na Gàidhealtachd cead a thoirt dhan leasachadh anns a' chiad dol a-mach ann an 2014.

Ach chaidh cead a thoirt dhaibh nuair a chaidh ath-thagradh a chur gu Riaghaltas na h-Alba.

Agus aig coinneimh de Chomataidhean Dealbhachaidh a' Chinn a Deas sa Mhàirt, chaidh cead a thoirt do na planaichean às dèidh mar a chaidh atharrachaidhean a dhèanamh orra.

Thàinig e am follais ge-tà, gun do bhòt dithis chomhairlichean airson nam planaichean le mearachd, agus 's e sin an t-adhbhar a thèid a' chùis a dheasbad a rithist.

Iomairt na h-aghaidh

Tha iomairt fhada air a bhith ann an aghaidh an leasachaidh aig Viewhill, mu leth mhìle air falbh bho Ionad Luchd-Tadhail Urras Nàiseanta na h-Alba air raon a' bhlàir.

Chuir cha mhòr 35,000 duine an ainm ri athchuinge air-loidhne ag iarraidh nach deadh an leasachadh a leigeil air adhart.

Tha dragh orra gun dèanadh an leasachadh cron air àrainn a' bhlàir.