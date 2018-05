Fhuair muinntir Inbhir Nis cothrom Diciadain sùil a thoirt air an t-slighe a thathas a' moladh airson rathad ùr connspaideach.

Bidh an rathad a' ceangal an A9 ris an A96, eadar na h-Innseagan agus Baile a' Ghobhainn.

Ach, tha cuid a' togail cheistean an fhiach e an t-airgead agus dùil gun cosg an 'Ceangal an Ear' na milleanan mòra.

Tha Eilidh NicAoidh ag aithris.