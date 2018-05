Goireasan rothair is coise an lùib a' Cheangail an Ear

Image copyright Còmhdhail Alba

Dh'fhoillsich Còmhdhail Alba na planaichean aca airson rathaid ùir a' ceangal an A9 ris an A96 ann an Inbhir Nis.

Bheireadh na planaichean goireasan nas fheàrr do dhràibhearan, luchd-baidhseagail agus luchd-coise.

Nam measg sin bhiodh uchdar trì meatar de leathad air gach taobh den rathad a dheadh a roinn eadar luchd-coise agus luchd-baidhseagail, a thuilleadh air slighe baidhseagail fa leth, agus slighe coise fa leth a' ceangal ri Raon Gnìomhachais Inbhir Nis.

'S e rathad dà-fhillte, seach rathad dùbailte, a tha san amharc, agus thathas a' tomhas gun cosgadh e eadar £25m agus £35m.

Bhiodh na goireasan baidhseagail agus coise cuideachd a' ceangal ri lìonraidhean nas fharsainne.

Aig a' cheart àm rinneadh co-dhùnadh a dhol air adhart le slighe chun an ear air Tuathanas Ashton (Roghainn B), a chaidh a thaghadh mar an roghainn as fheàrr le Còmhdhail Alba an-uiridh.

Tha cothrom a-niste aig a' phoball na planaichean airson an rathaid, a bhiodh a' ruith eadar na h-Innseagan agus Baile a' Ghobhainn, fhaicinn aig taisbeanaidhean a tha gan cumail san Ràthaig Mhòr Diciadain agus ann am Baile a' Ghobhainn Diardaoin.

Gheibhear fiosrachadh mun rathad ùr air làrach-lìn Còmhdhail Alba.