Obair ùr aig Seach-Rathad an t-Sròim

Image caption Tha maoimean-slèibhe tric air bualadh air Seach-Rathad an t-Sròim.

Dh'fhoillsich Comhairle na Gàidhealtachd planaichean airson obair a dhèanamh os cionn Seach-Rathad an t-Sròim.

'S e seo an ath-phàirt de sgeama a tha ag amas air a' chreag a dhèanamh seasmhach.

Tha maoimean-slèibhe tric air bualadh air Rathad an t-Sròim.

Thèid an obair a dhèanamh air a' chreig os cionn phìos den rathad ri taobh na loidhne rèile.

Tòisichidh e air an 3mh den t-Sultain is mairidh e 12 seachdainean.

Bidh an rathad dùinte gu lèir do charabadan anns a bheil cuideam de chòrr is 7.5 tonna.

Thèid an loidhne rèile a chur am feum tron là do charabadan eile nuair nach eil trèanaichean a' ruith is siostam conbhoidh is solais thrafaig gu bhith ann.

Bidh an rathad dùinte gu tur air an oidhche.