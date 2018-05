Ceist ùr mun chàball

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Dragh ùr mun chàball dealain.

Nochd dragh ùr mun chàball dealain a thathas an dòchas a chur eadar na h-Eileanan an Iar 's Tìr-Mòr.

Tha barrachd dòchais ann gun tèid an càball air adhart às dèidh dhan Riaghaltas innse gum bi cothrom aig pròiseactan ath-nuadhachail eileanach farpais airson subsadaidhean bho 2019.

Bhathas an dùil gun gabhadh an càball ùr 600MW is timcheall air 150MW ann airson pròiseactan gaoithe nas lugha.

Ach tha beachd air nochdadh a-nise gur dòcha nach bi ann ach 450MW, is dragh ann nach tèid barrachd àite a chur air a' chàball gun chinnt gun tèid a chleachdadh.

Ged a dh'fhàgadh sin ceist mu chothroman do phròiseactan coimhearsnachd gu sònraichte, tha beachd ann gu bheil e a' togail ceist mun chàball san fharsaingeachd.

Cosgais

"Chan fhaigh thu càil an asgaidh is tha e air a dhèanamh glè shoilleir dhuinn, an càball a bhios ann, feumaidh cuideigin pàigheadh air a shon.

"Mar as motha dheth a bhios dìomhain, 's ann nas motha a bhios an càball ann an cunnart"

Thuirt neach-labhairt bho SSE gu bheil iad a' cur làn-taic ri càball ùr eadar na h-Eileanan an Iar 's Tìr-Mòr.

Thuirt iad gu bheil iad a' dèanamh ath-sgrùdaidh an-dràsta air an t-suidheachadh eaconomach a th' ann a bheir buaidh air dè cho mòr 's a bhios an càball.

Dh'innis iad gu bheil iad an dùil plana gnothachais a chur air beulaibh Ofgem as t-Samhradh.

Dh'iarr iad cuideachd air buidhinn sam bith anns na h-Eileanan an Iar a tha airson pròiseact ath-nuadhachail a chur air adhart na planaichean aca a dhearbhadh cho luath 's a ghabhas, gus am plana gnothachais a neartachadh.