Chaidh am bàta ùr aig Maoir-Chladaidh an t-Òib a chleachdadh airson a' chiad turais airson cuideachadh a thoirt do neach ann an èiginn.

Fhuair stèisean nam Maor-Cladaich anns an t-Òib, an ceann a deas na Hearadh, am bàta ùr luach £2.2m aig toiseach na mìos.

Tha am bàta ùr den t-seòrsa as luaithe agus a tha aig an RNLI.

Rinn na Maoir-Chaldaidh cobhair Diluain air boireannach ann an sgoth-sheòlaidh a bha air a druim a ghoirteachadh.