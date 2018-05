Tha dragh ann gur dòcha nach bi an càball dealain eadar na h-Eileanan an Iar 's Tìr Mòr, cho mòr 's a bha an dùil.

Bha dòchas ann gun gabhadh e 600 megawatt, a' fàgail 150 MW airson pròiseactan gaoithe nas lugha.

Ach, tha beachd ann a-nis gur docha nach bi ann ach 450 MW, a' fàgail ceist mu cothroman do phròiseactan coimhearsnachd.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.