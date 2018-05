Vigurs a' dol tarsainn na drochaide

Image copyright SNS

Dh'innis Caley Thistle Inbhir Nis gu bheil Iain Vigurs gam fàgail is e gus gluasad gu Ross County.

Bha Vigurs, 30, a-mach à cùmhnant ann an Inbhir Nis.

Tha e air a bhith aig Caley Thistle bho 2015, an dàrna turas aige leis a' chluba, is 's e fear de na cluicheadairean as cudromaiche a bh' aca air an t-seusan mu dheireadh.

Bha Vigurs cuideachd aig Ross County roimhe.

Cuiridh Vigurs ainm ri cùmhnant trì bliadhna leis na Staggies.

Thuirt manaidsear Inbhir Nis, Iain Robasdan, gur e bristeadh-dùil a bha seo is gun do rinn an cluba a h-uile rud a b' urrainn gus Vigurs a chumail.

Bithear a' coimhead air seo mar theachdaireachd bho Ross County cho goirid às dèidh dhaibh àite sa Phrìomh Lìog a chall.

Aig an aon àm, dh'innis ICT gu bheil iad air Tom Walsh a thoirt bho Dhùn Breatainn air cùmhnant dà bhliadhna.

Dhearbh iad cuideachd gu bheil Jake Mulraney a' dol gu Hearts mar phàirt den aonta gus Angus Beith a thoirt à Tynecastle a dh'Inbhir Nis.