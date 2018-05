£8.6m do bhailtean mòra na h-Alba

Image copyright Dòmhnall MacLeòid Image caption Thèid togalach bhon 18mh Linn air Àrd-Shràid Pheairt a dhèanamh suas.

Gheibh na seachd bailtean mòra an Alba còrr is £8.6m 'son pròiseactan a tha a' dol a dhèanamh ath-nuadhachaidh air goireasan eachdraidheil.

IONMHAS GA THOIRT SEACHAD:

Obar Dheathain: £901,100

Dùn Dè: £750,000

Dùn Èideann: £2,655,500

Glaschu: £2,550,000

Inbhir Nis: £250,000

Peairt: £750,000

Sruighlea: £750,000

Tha an ionmhas a' tighinn bho phrògram Urras Dhualchais Bhailtean a tha fo smachd Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba.

Tha iad ag amas air piseach a thoirt air seann togalaichean ann am bailtean na h-Alba, agus thèid an obair air adhart thairis air an ath-thrì bliadhna.

Bidh iad a' feuchainn ri cosnaidhean ionadail a chruthachadh agus a' toirt chothroman treànaidh seachad do dhaoine òga, sgilean ùra ionnsachadh mu bhith a' coimhead às dèidh seann togalaichean.

Tha am prògram air a bhith dol o chionn 15 bliadhna agus tha iad air a bhith a' brosnachadh choimhearsnachdan a bhith a' smaointinn air an dualchas eachdraidheil a tha timcheall orra agus ag aithneachadh cho prìseil 's a tha e.