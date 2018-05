Tha daoine a' sìor thaghadh chàraichean agus fiùs baidhseagalan dealain mar dhòigh siubhail. Tha cha mhòr seachd fichead mìle carbad dealain clàraichte ann am Breatainn, agus fhuair daoine ann an Inbhir Nis cothrom Disathairne cuid dhe na seòrsaichean dhiubh a th' ann fheuchainn. 'S iad an Energy Savings Trust a chur air dòigh e, agus bha Seonaidh MacCoinnich an làthair ...