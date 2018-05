Cothrom plana aiseig a chur air beulaibh ChalMac

Image copyright Cal Mac

Gheibh comhairlean coimhearsnachd an Uibhist cothrom plana aiseig a chur air beulaibh Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn 'son mar a chuireadh iad gu feum na h-aiseagan thairis air an t-Samhradh a tha ri thighinn.

Bha seo às dèidh coinneimh ann an Uibhist le Àrd-Stiùiriche na buidhne, Robbie Drummond, far an deach togail air an droch bhuaidh a thug dìth aiseagan air na h-eileanan aig àm na Càisge.

Chaidh aideachadh gu bheil na h-aiseagan a' fàs sean agus nas dualtaiche bristeadh, ach thuirt Mgr Drummond gun robh iad fhèin agus CMAL a' dol a-mach air feadh an t-saoghail a' coimhead 'son aiseag fhaighinn air màl, 's gun toireadh sin faochadh gus am bi an dà aiseag ùr a tha an-dràsta gan togail, deiseil.

Plana Stèidhichte

Chaidh ceist a thogail air cò dìreach a tha a' dèanamh nan co-dhùnaidhean air càite am bu chòir aiseagan a dhol nuair a tha aiseag, no fiù 's dà aiseag, briste.

A' bruidhinn air Aithris na Maidne, thuirt an comhairliche Uibhisteach, Uisdean Robasdan, gun deach iarraidh air CalMac aithisg a sgrìobhadh air na tha iad air ionnsachadh bho na trioblaidean a bh' aca aig àm na Càisge, is dè dìreach a chaidh cearr, airson 's nach tachair e a-rithist.

Chaidh iarraidh cuideachd air CalMac plana stèidhichte a bhith aca nuair a bhristeas diofar bhàtaichean - ma bhristeas an Hebrides, bidh seo a' tachairt, no ma bhristeas an Isle of Lewis bidh sin a' tachairt - son 's gum bi fios aig na coimhearsnachdan fa leth dè thachras.

"Thuirt sinne gum biodh sinn deònach plan a chur air beulaibh ChalMac a bhiodh sinn a' faicinn freagarach, agus nì sinn sin, agus cuiridh sinn plana thuca air mar a chuireadh iad feum air aiseagan air an t-Samhradh a tha a' tighinn", thuirt Mgr Robasdan.

Tha dùil ri coinneimh mhòir an Uibhist nas fhaide air adhart am-bliadhna 'son bruidhinn air còmhdhail san fharsaingeachd, le CMAL, Còmhdhail Alba agus Ministear na Còmhdhail an sàs, agus bheir seo cothrom a bharrachd do dhaoine na beachdan aca fhoillseachadh.