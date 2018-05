£100k de dhrugaichean a' lorg air an A9

Fhuair Poilis an Inbhir Nis £100k de chainb nuair a chuir iad stad air càr air an A9 deas air a' bhaile.

'S ann feasgar Dihaoine an 11mh den Chèitean a chaidh stad a chur air a' chàr.

Chaidh dithis fhireannach, aois 45 agus 43, a chur an greim co-cheangailte ris a' chùis, agus tha dùil riutha 'sa chùirt Diluain.

Thuirt an Inspeactar Uilleam Nimmo gu bheil iad gu daingean airson dèiligeadh ri èucoir dhrugaichean anns a' choimhearsnachd agus gu bheil an luach dhrugaichean seo mar eisimpleir dhen obair sin.

"Tha sinn a' crochadh air fiosrachadh fhaighinn bhon phoball 'son stad a chur air drugaichean tighinn dhan Ghàidhealtachd", thuirt an Inspeactar Nimmo.

"Mhollain 'sa do dhuine sam bith aig a bheil fios 'son stad a chur air èucoir, bruidhinn rinn air an àireamh-fòn 101, no air Crimestoppers 0800 555 111", thuirt e.