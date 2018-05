Image copyright Richard Webb / Geograph

Tha rannsachadh a' leantainn às dèidh do làraidh Tesco bualadh ann an taigh ann am Moireibh.

Bhuail an làraidh ann an dà chàr a bha air am parcadh mus do bhuail e ann an taigh air àrd-shràid bhaile Rathais dìreach às dèidh 03:00m madainn na Sàbaid.

Chaidh dràibhear na làraidh a thoirt gu Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn.

Tha e coltach nach eil an duine ann an cunnart a bheatha.