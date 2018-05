Duine air a dhroch ghoirteachadh sa Ghearasdan

Image copyright Stephen McKay / Geograph

Tha rannsachadh poilis a' leantainn anns a' Ghearasdan às dèidh mar a chaidh duine a lorg agus e air a dhroch ghoirteachadh.

Chaidh an duine, 24, a lorg tràth madainn Didòmhnaich faisg air Taigh-òsta a' Chruachain air Rathad Achadh an Todhair, air an A82.

Bha an rathad dùinte fad an là eadar Rathad Ashburn agus an cearcall-rathaid a' leantainn gu Rathad Lundavra ag adhbharachadh dàil mhòir air trafaig air an A82, ach chaidh fhosgladh a-rithist aig 8:00f.

Fhad 's a bha an rathad dùinte cha robh slighe eile aig dràibhearan airson faighinn a-mach is a-steach dhan Ghearadan ach a dhol rathad Aiseag a' Chorrain.

Thuirt Poileas Alba madainn Diluain nach eil tuilleadh fiosrachaidh aca air na thachair.

Cha deach fios a sgaoileadh mun staid sa bheil an duine aig an an ìre seo.