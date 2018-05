Sgiobaidhean troimhe sa Chupa Amateurach

Tha grunn sgiobaidhean eileanach air adhartas a dhèanamh ann an Cupa Amateurach na Gàidhealtachd às dèidh deireadh-sheachdain trang san fharpais.

Ann an Roinn nan Eilean Siar rinn Nis a' chùis air Beinn nam Fadhla 5-2 is geama aca a-nise an aghaidh Lerwick Spurs.

Thèid eachdraidh a dhèanamh an sin is sgiobaidhean às na n-Eileanan an Iar is Sealltainn gus coinneachadh san fharpais 'son a' chiad uair.

Rinn an Taobh Siar an gnothach air Barraigh 3-1 is chaidh na Lochan air adhart 2-1 an aghaidh Chàrlabhaigh.

Ann an dearbaidh Steòrnabhaigh bhuannaich Aths 2-1 an aghaidh United.

Leis nach b'urrainn dha Èirisgeidh cluicheadairean gu leòr fhaighinn, chaidh an Rubha air adhart dìreach dhan ath-chuairt.

Tadhail

Bha là measgaichte aig sgiobaidhean Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse.

Rinn Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich a' chùis air na Poilis 3-2.

Shoirbhich le Caol Acain air breaban-peanais an aghaidh Hill Rovers às dèidh dha na sgiobaidhean crìochnachadh 4-4.

Geama iongantach a bha sin is Caol Acain air thoiseach 3-1 is 4-3 is fear-glèidhidh Hill Rovers cuideachd air a chur far na pàirce.

Bha tadhail gu leòr anns na geamaichean eile.

Chaill Juniors Phort Rìgh 7-1 ri Loch Nis, bha Abhach fada cus ro mhath ri GA United is iad a' buannachadh 9-0, is 's e 6-0 a bh' ann dha Ferrybache an aghaidh a' Chaoil.

An ath-chuairt

Tha seo uile a' fàgail gu bheil an dàrna chuairt mar a leanas:

Staxigoe United - Ferrybache

Taigh Iain Ghròta - Kirkwall Hotspur

Thurso Pentlands - An Tom Aiteann

Kirkwall Rovers - Pentland United

Wick Thistle - Kirkwall Thorfinn

Nis - Lerwick Spurs

Baile Màiri - ICM Electrical

Golspie Stafford - An Taobh Siar

Lairg Rovers - Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich

Bellmac - Fortrose and Rosemarkie Union

Athletic Steòrnabhaigh - Caol Acain

Isles United - Abhach

Na Lochan - Cùil Bhàicidh

Loch Nis - An Rubha

Brora Wanderers - Loch an Inbhir

Helmsdale United - Cunndainn

Thèid na geamaichean a chluich air an 2mh den Ògmhìos.