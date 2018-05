Dh'fhosgail am mosque ùr ann an Steòrnabhagh an-duigh.

Nochd sluagh mòr son comharrachadh gun robh am proiseact air a chiad mosque anns na h-Eileanan an Iar a-nis deiseil agus an obair togail air a choileanadh mus tòisich Ramadan Dimàirt.

Le barrachd seo Ruairidh Rothach.