Bha spòrs gu leòr a' dol ann am Port Rìgh Diardaoin le ceithir fichead sgoilear Gàidhlig bho bhun-sgoiltean an Eilein Sgitheanaich uile air a thighinn còmhla airson là de shligheadaireachd.

'S e seo an treasamh bliadhna a tha an tachartas seo air a bhith ann is e air a chur air dòigh leis a bhuidhinn Spòrs Gàidhlig.

Chaidh Alasdair MacLeòid a dh'fhaicinn ciamar a chaidh dhaibh.