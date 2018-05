Obair air an loidhne rèile eadar Inbhir Nis is Obar Dheathain

Image copyright Bill Harrison / Geograph

Thèid an loidhne rèile eadar Deis (Dyce) agus Obar Dheathain a dhùnadh Disathairne an 12mh là den Cheitean airson grunn sheachdainnean is obair càraidh ga dhèanamh air an loighne.

Tha Scotrail a' faighneachd air luchd-siubhal plànaichean a chur air dòigh ma tha iad an dùil an loighne a chleachdadh.

Tha iad an dùil gum fan an loidhne dùinte airson 14 seachdain, agus thathar an dùil gum bi an loidhne dùinte a-rithist an ath-bhliadhn' airson 15 seachdain.

Tha an obair seo mar phàirt de sgeama mòr airson leasachadh a dhèanamh air an loidhne eadar Inbhir Nis agus Obar Dheathain a ghearras an ùine siubhal agus a nì àrdachadh air na h-àireamhan de luchd-siubhal a chleachdas na seribheis.

Ged a bhios busaichean a gabhail àite nan trèanaichean, tha Scotrail a' toirt rabhach do luchd-siubhal gum bi teansa ann gum bi dàil air seirbheisean fhad's a tha an obair a' dol air adhart.