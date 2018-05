Gearradh ann an seirbheis Eastern Airways

Tha BP nan Eilean Siar air sgrìobhadh gu Eastern Airways ag iarraidh orra beachdachadh a-rithist air seirbheisean eadar Steòrnabhagh is Obar Dheathain a ghearradh.

Chuir Eastern dusan seirbheis a bharrachd, seirbheis Sàbaid nam measg, air an t-slighe sa Mhàirt.

Chaidh fàilte air an naidheachd sin is luchd-obrach na h-ola gu sònraichte tric air an t-slighe seo.

Tha Eastern Airways a-nise ag ràdh nach eil luchd-siubhail gu leòr a' cleachadadh nan seirbheisean.

Thuirt iad gun robh iad air seirbheisean eadar Steòrnabhagh is Obar Dheathain a mheudachadh 120%, ach nach tàinig ach fàs de 50% air àireamhan luchd-siubhail.

Tillidh iad gu aon sheirbheis gach là bhon 11mh den Ògmhìos.

Thuirt Aonghas Brianan MacNìll gur e bristeadh-dùil a tha seo, is gu bheil e air iarraidh air a' chompanaidh beachdachadh air a' chùis a-rithist.

Dh'innis is gu bheil e air iarraidh orra coimhead gu sònraichte ri dè cho trang 's a bha gach seirbheis, is ma bha làithean ann a bha nas trainge na cuid eile, am beachdaich iad air dà sheirbheis san là a ghlèidheadh air na làithean sin.