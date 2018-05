Wilson MacLeòid air coinneachadh ri Brian Beacom

Shoirbhich gu mòr leis an iomairt IsMiseGàidhlig, is na mìltean de dhaoine a' sgaoileadh tweet a shealltainn an taic dhan chànan.

'S e aona phìos anns na meadhanan gu sònraichte a bhrosnaich an iomairt, pìos a sgrìobh Brian Beacom anns an Herald.

A-nis tha Brian Beacom air coinneachadh ris an Oll. Wilson MacLeòid bho Oilthigh Dhùn Èideann, 's e ag ràdh gun robh e airson barrachd ionnsachadh mun chànan - agus faicinn carson dìreach a bha freagairt cho mòr ann ris na sgrìobh e.

A' bruidhinn air Aithris na Màidne, mhìnich an t-Oll. MacLeòid carson a choinnich e ri Brian Beacom.